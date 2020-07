Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Lozano dal 1′, fuori Koulibaly (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 19.30 si affronteranno Bologna e Napoli per la 33′ giornata di campionato di Serie A. Il pareggio casalingo con il Milan ha confermato il momento positivo del Napoli, che grazie alla “cura Gattuso” ha ripreso la sua marcia dopo il blackout di inizio stagione. L’allenatore azzurro si affida all’ormai collaudato 4-3-3 e lancia dal primo minuto Hirving Lozano. Sinisa Mihajlovic perde una pedina quasi fondamentale della propria difesa. Mattia Bani non sarà disponibile per la sfida con gli azzurri e la paura è che la stagione del centrale sia finita anzitempo. LE formazioni ufficiali: Bologna – in ... Leggi su anteprima24

