Bologna-Napoli 1-1, Mihajlovic: “Palacio? Se continua a giocare come un giovane lo schiero sempre” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Nel primo tempo ho sbagliato, pensavo riuscissimo a gestirlo meglio. Poi abbiamo cambiato sistema e ci siamo visti a uomo su tutto campo, si sono visti miglioramenti. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene”. Queste le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio interno contro il Napoli. In merito alla prestazione di Barrow e Palacio, ha aggiunto: “Barrow l’hanno prossimo potrebbe fare anche la prima punta, ma se gioca sull’esterno è perfetto. Palacio? Non è importante l’età, se gioca bene come un ragazzo giovane lo schiero sempre. L’importante è che tutti sono motivati e chi è in condizione migliore gioca”, ha concluso. Leggi su sportface

