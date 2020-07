Bologna-Napoli 1-1, Barrow: “Merito dei compagni e del mister se sto facendo bene” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Nel primo tempo non abbiamo chiuso bene davanti e il mister ci ha detto di chiuderli in avanti e alla fine abbiamo fatto bene. Ho parlato con Soriano e gli ho detto di non mollare, alla fine abbiamo fatto gol”. Lo ha dichiarato Musa Barrow ai microfoni di Dazn al termine del pareggio casalingo contro il Napoli. Ottavo gol in campionato per l’attaccante gambiano: “Il merito è dei miei compagni e del mister, ora riesco a fare bene in campo. Adesso dobbiamo cercare di recuperare bene e di dare tutto in ogni partita”, ha concluso Barrow. Leggi su sportface

