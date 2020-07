Bologna, Bigon: «Orsolini? Mihajlovic vuole stimolare i giocatori di qualità» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli Riccardo Bigon, il direttore sportivo del Bologna, ha commentato ai microfoni di Dazn le parole pronunciate in conferenza stampa da mister Mihajlovic su Riccardo Orsolini: «Il mister parla coi ragazzi tutti i giorni, sono cose che ha già detto a tutti. E’ normale che l’allenatore cerchi modi per stimolare i calciatori di qualità. L’allenatore dà e chiede, bisogna dimostrare in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

