Bollettino Covid-19 15 luglio: sono 162 i nuovi casi, 13 decessi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bollettino Covid-19 15 luglio: ben 162 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 13 decessi. sono oltre 500 i nuovi guariti dal coronavirus Il Bollettino Covid-19 del 15 luglio registra 162 nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore; un dato decisamente in aumento rispetto ai 114 di ieri. sono 13, invece, i decessi a fronte dei 17 di ieri. Continua il momento positivo, però, considerato come vi siano ben 575 guariti in più rispetto a ieri con il numero dei positivi totali che scende ancora; in meno 426. Dall’inizio della pandemia 243.506 casi positivi e 34.997 morti, ad un passo dunque dai 35mila ... Leggi su bloglive

OndeFunky : Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo… - Toro_News : Il bollettino della Protezione Civile: in leggero calo i nuovi positivi ?? - BJLiguria : Bollettino Covid: per la prima volta al San Martino nessun paziente positivo - - giuseortu : RT @Deputatipd: La situazione imporrebbe alle istituzioni di non alimentare razzismo. La Regione Calabria a guida Santelli decide di emanar… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 12.493 (-426) Deceduti: 34.997 (+13) Guariti: 196.016 (+575) Totale casi: 243.506… -