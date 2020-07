Black lives matter, a Bristol sostituita la statua dello “schiavista” Colston: al suo posto quella di un’attivista – Le immagini (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stata sostituta di notte da una scultura realizzata in fretta e furia in resina nera, e dedicata una manifestante locale del movimento Black lives matters (Blm), la statua di Edward Colston divelta dal suo piedistallo a Bristol il mese scorso durante una delle proteste antirazziste promosse anche in Gran Bretagna sulla scia dell’uccisione a Minneapolis dell’afroamericano George Floyd. La scultura, spontanea e non autorizzata dal Municipio secondo le regole, è stata realizzata da un artista londinese, Marc Quinn, che si è occupato personalmente di far innalzare l’opera raffigurante Jen Reid, un’attivista che si è fatta notare dai media dopo l’abbattimento della statua di Colston. Secondo i ... Leggi su ilfattoquotidiano

