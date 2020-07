Bimbo si ferisce al centro estivo, trovato positivo al Coronavirus: è asintomatico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un Bimbo di 7 anni è stato trovato positivo al Coronavirus: la scoperta è arrivata dopo il ricovero in ospedale. Il piccolo 7, iscritto al centro ricreativo estivo di Nembro (Bergamo), è positivo ma asintomatico. Del caso si è subito interessata l’Ats Bergamo, dopo che il bambino si era ferito giocando a calcio. Ricoverato al Pronto soccorso è stato sottoposto anche al tampone che ne ha fatto scoprire la positività. Il Cre non è stato sospeso e gli altri bambini insieme all’educatore saranno sottoposti al tampone e dovranno svolgere la quarantena.L'articolo Bimbo si ferisce al centro estivo, trovato ... Leggi su meteoweb.eu

