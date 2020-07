Bill Gates Prevede 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: “Un danno accettabile” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il miliardario americano Bill Gates è un attore importante nella crisi da Coronavirus e nel settore delle vaccinazioni in generale, finanzia in larga misura il programma di Vaccinazione dell’OMS. Il suo sogno? vaccinare tutti i 7 miliardi di persone contro il COVID-19, compresi quelli già guariti. In un’intervista con la CNBC, Gates afferma che per ogni 10.000 persone si verificherebbe un danno da Vaccinazione permanente e si aspetta 700.000 Vittime. Verso la fine della breve intervista della CNBC Bill Gates (1) afferma: “Abbiamo … sai … uno su diecimila … ha … effetti collaterali. Ecco … sai … molto di ... Leggi su databaseitalia

