Bicicletta | Scopri tutti i benefici di andare in bici all’aria aperta (Di mercoledì 15 luglio 2020) La bella stagione non ti invoglia solo ad uscire di più ma ti regala inoltre quel pizzico di voglia per dedicarti all’attività fisica. Arriva anche il momento di rimetterti in sella, pedalare e godere dei paesaggi. La bicicletta è da sempre uno di quei passatempo rilassanti e un pretesto per immergersi, se si può, nella … L'articolo bicicletta Scopri tutti i benefici di andare in bici all’aria aperta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Bicicletta Scopri A Sant'Antioco un fitto ventaglio di eventi che invita alla scoperta dell'isola nell'estate 2020 La Provincia del Sulcis Iglesiente A Sant’Antioco un fitto ventaglio di eventi che invita alla scoperta dell’isola nell’estate 2020

“Vivi il territorio”, “Immagina sotto le stelle”, “Senti il ritmo” e “Scopri l’isola”. Il fitto programma degli eventi in cartellone per l’Estate 2020 a Sant’Antioco è un chiaro invito a scoprire l’is ...

Nella marca arriva il Footbike

TREVISO - Si chiama footbike, letteralmente “bicicletta da piede”. È un monopattino a forma di moderna bicicletta da corsa. Ma che non sia una bici, lo si vede a occhio nudo in quanto manca il sellino ...

