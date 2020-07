Bici elettrica travolta da un furgone in Puglia: morti tre ragazzi a bordo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si è spento all’ospedale Bonomo di Andria anche il terzo ragazzo che viaggiava sulla statale 170 a bordo di una Bici elettrica travolta da un furgone, all’altezza di Canosa di Puglia. Si tratta di un 17enne di Barletta. Era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale e ricoverato in prognosi riservata, ma non ce l’ha fatta ed è morto per le lesioni riportate nell’incidente.I primi due ragazzi sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia, investiti all’alba da un furgone mentre erano a bordo di una Bicicletta elettrica. Stando a quanto ricostruito fino a questi ... Leggi su huffingtonpost

g_bonincontro : RT @SkyTG24: Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Puglia, furgone travolge bici elettrica sulla statale Andria-Barletta: tre ragazzi morti - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Andria, travolti in tre sulla bici elettrica: morti due 18enni, gravissimo un terzo ragazzo - tusciaweb : Scontro tra furgone e bici, morti tre ragazzi Andria - In tre su una bici elettrica, scontro con un furgone, morti… - ObamoliniB : @flayawa Saremo tutti condannati alla bici elettrica. -