Bici elettrica, se non ce l'hai, la puoi noleggiare con un'app (Di mercoledì 15 luglio 2020) La situazione è questa: vi potrebbe capitare di andare in vacanza, ma anche vicino casa, e voler noleggiare una Bici elettrica per farvi una giornata sulle piste ciclabili e ciclovie che offre il territorio intorno. La cosa più saggia sarebbe quella di fare una ricerca online per vedere chi effettua il noleggio e chiamarlo per avere informazioni ed eventualmente prenotare la Bici. La soluzione alternativa è nettamente più comoda e veloce. Si consulta un portale che aggrega i vari noleggi di Bici e in base al calendario e alla localizzazione sapete immediatamente quali sono i noleggi disponibili più vicini, quali Bici, il costo e la disponibilità. E nel caso si prenota con un click. Tra le piattaforme di market place virtuale c'è la new ... Leggi su gqitalia

m_mugnani : e-Bike Design Vision, la bici elettrica del futuro è totalmente “intergrata” - Marco_Zum : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Ruba a un minorenne la sua bici elettrica nuova fiammante, il migrante arrestato dalla polizia http… - FuoriIncuboUe : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Ruba a un minorenne la sua bici elettrica nuova fiammante, il migrante arrestato dalla polizia http… - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Ruba a un minorenne la sua bici elettrica nuova fiammante, il migrante arrestato dalla polizia - DigitalicMag : e-Bike Design Vision è il concept futuristico di Bosch nel panorama delle bici elettriche, e annovera Nyon, il cicl… -