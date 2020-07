Bianca Guaccero posta una foto che preoccupa, ai suoi fans preoccupati lei decide di chiarire la situazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bianca Guaccero è, indubbiamente, una delle donne baresi più famose in Italia. Nata a Bitonto, a pochi chilometri da Bari, la conduttrice è stata protagonista indiscussa dell’ultima stagione Rai. Dopo mesi e mesi di conduzione di “Detto Fatto” programma andato in onda su Rai due, la bella e brava conduttrice è tornata nella sua Puglia per concedersi qualche giorno di meritato riposo e relax. LA Guaccero E LA SUA PASSIONE PER I SOCIAL Da sempre la Guaccero è una delle conduttrici più attive sui social ma, in questo periodo, sta pubblicando pochissime foto e in particolare l’ultima che ha pubblicato ha fatto preoccupare non poco i suoi fans. La conduttrice ha ... Leggi su baritalianews

fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ????? Lezioni online di inglese-bitontino by @bianca_guaccero e @filnardi ?? Per tutti i viaggiatori che andranno in vaca… - adriparadiso99 : RT @DettoFattoRai2: ????? Lezioni online di inglese-bitontino by @bianca_guaccero e @filnardi ?? Per tutti i viaggiatori che andranno in vaca… - DettoFattoRai2 : ????? Lezioni online di inglese-bitontino by @bianca_guaccero e @filnardi ?? Per tutti i viaggiatori che andranno in… - loriscarusolibe : Domenica sera mi guardo il terzo film di Bianca Guaccero - loriscarusolibe : Ecco i primi due film di @bianca_guaccero uno del 1999 e l'altro del 2000 (che nn ho trovato in streaming) -