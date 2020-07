Berrettini-Thiem oggi in tv: orario e come seguire il match in streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) La finale del Bett Aces 1 2020 proporrà lo scontro fra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, fautori due facce del medesimo sport: l’uno abile a sfruttare la propria velocità di palla devastante e dotato di un’intelligenza tattica sopra la media, la quale sopperisce la lacuna rappresentata dl rovescio, l’altro esponente di un tennis allo stesso tempo energico ed esteticamente superbo. Il match andrà in scena oggi, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 12.00. Eurosport garantirà la diretta televisiva dell’evento, con annessa live streaming mediante la piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it offrirà ai propri lettori una diretta testuale dell’evento, con approfondimenti post-match. Leggi su sportface

