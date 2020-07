Benzinai allo stremo, azione di CasaPound in tutta Italia: “Il governo intervenga per salvare la categoria” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 luglio – Centinaia di volantini di solidarietà ai Benzinai distribuiti presso i distributori di tutta Italia e cartonati a grandezza d’uomo di fronte alla sedi della Confcommercio. Un’azione dal forte valore simbolico con cui CasaPound Italia ha voluto denunciare le enormi problematiche vissute oggi dai Benzinai Italiani ed evidenziare l’inerzia del governo giallofucsia. D’altronde la crisi attanaglia quasi tutti i settori economici e intere categorie sono sul lastrico o rischiano di finirci a breve. Eppure non c’è traccia della potenza di fuoco annunciata dal premier Giuseppe Conte per contrastare il disastro sociale provocato dall’epidemia di ... Leggi su ilprimatonazionale

