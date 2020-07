Benevento, spunta anche Schürrle: ha risolto col Borussia Dortmund (Di mercoledì 15 luglio 2020) Benevento - Il Benevento potrebbe sfruttare l'occasione André Schürrle : il club sannita, neopromosso in Serie A con sette giornate di anticipo, vorrebbe regalarsi un altro giocatore esperto e a ... Leggi su corrieredellosport

BENEVENTO - Il Benevento sta facendo un pensierino per André Schürrle: il club sannita, neopromosso in Serie A con sette giornate di anticipo, vorrebbe regalarsi un attaccante esperto e a costo zero, ...

Trapani Benevento 2-0, più un’amichevole che una gara ufficiale

Trapani Benevento si conclude sul punteggio di 2-0 per la squadra di casa, con gol di Pagliarulo e Coulibaly, una rete per tempo. Tra i migliori capitan Maggio, insufficiente gran parte della squadra.

