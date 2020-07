Benevento-Livorno: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Venerdì 17 Luglio alle ore 21:00 nello Stadio Ciro Vigorito si disputerà la partita Benevento-Livorno 2020 di Serie B. La squadra di casa è al vertice della classifica, e le sue condizioni non potrebbero essere più favorevoli, ma nell’ultima partita non è riuscita a vincere, quindi punterà a consolidare la sua posizione e i suoi punti. La squadra ospite al contrario è nel fondo della classifica, sempre più vicina alla retrocessione che sembra ormai inevitabile, ma si deve cercare almeno di concludere la stagione portando a casa qualche punto in più rispetto ai pochi conquistati. Leggi anche: Pescara-Frosinone: formazioni e dove vederla Come arrivano le due squadre alla sfida Benevento: In classifica ... Leggi su sport.periodicodaily

Venerdì 17 Luglio 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Ciro Vigorito si disputerà la partita Benevento-Livorno di Serie B. La squadra di casa è al vertice della classifica, e le sue condizioni non potrebb ...

L’ennesimo passo falso porta a una scelta a sorpresa della società: nuovo cambio in panchina, già scelto il sostituto! Dopo i tre mesi di pausa che sembravano infiniti, la Serie B è ripartita da ormai ...

