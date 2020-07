Benetton e l’affare milionario col palazzo dello Stato: chi e cosa c’è dietro l’operazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Di torna a discutere dell’ultimo affare dei Benetton con lo Stato italiano. E verrebbe da dire: piove sul bagnato. Avevamo raccontato nei giorni scorsi di un palazzo in piazza Imperatore a Roma, che era di proprietà dello Stato e che ora è in mano ai Benetton, i quali lo hanno subito girato in prestito (15 milioni l’anno di affitto) a Bulgari per creare un hotel extra lusso nella Capitala. Così, mentre il governo si mostra pronto (almeno a parole) a togliere le autostrade alla famiglia Benetton, emerge che appena 4 mesi dopo il crollo del Morandi gli hanno fatto questo regalo. A raccontare il tutto è Stato per primo Alberto Di Majo su Il Tempo. “L’11 dicembre 2018, mentre palazzo Chigi ... Leggi su ilparagone

paoloroversi : In borsa vincono i #Benetton e a pagare saremo noi con le nostre tasse. Chi ha fatto l'affare? - faquirite : @GiuseppeConteIT Ci faccia capire, i Benetton andavano incontro a spese enormi per la manutenzione di tutta la rete… - vruggero75 : @nicola_olita @Lucia37603819 @luigidimaio Autostrade verrà scorporata da Atlantia. È previsto un aumento di capital… - Frances57148967 : RT @leopadanofe: @Mov5Stelle Chiunque accetterebbe 'condizioni' a suo assoluto favore. L''affare del secolo' lo fanno i Benetton! - ABertirott : RT @paoloroversi: In borsa vincono i #Benetton e a pagare saremo noi con le nostre tasse. Chi ha fatto l'affare? -

Ultime Notizie dalla rete : Benetton l’affare Al via la settimana della moda, un affare «social» da 100 milioni Corriere della Sera