Belen Rodriguez tradita di nuovo? Dayane Mello sgancia una bomba: “Antinolfi frequentava me” (FOTO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) La modella Dayane Mello ha lanciato un appello a Belen Rodriguez in cui l’ha messa in guardia da Gianmaria Antinolfi, il quale pare l’abbia tradita. Nel corso di un’intervista con il settimanale “Chi”, la Mello ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con la nuova fiamma della showgirl. Il numero del giornale in questione uscirà domani, mercoledì 15 luglio. Nel frattempo, però, sulla pagina Instagram ufficiale del settimanale sono trapelate alcune anticipazioni davvero molto interessanti. La bomba di Dayane Mello su Belen Dayane Mello ha sganciato una bomba su Belen ... Leggi su kontrokultura

