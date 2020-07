Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parla Alba Parietti: “Lei come me, donna ingombrante” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche Alba Parietti ha voluto dire la sua sul gossip del momento, quello che ha travolto dall’inizio dell’estate Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Senza peli sulla lingua, proprio come ha sempre dimostrato di essere, la conduttrice ed opinionista tv ha preso le difese della showgirl argentina. come è possibile lasciare una donna come lei?... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parla Alba Parietti: “Lei come me, donna ingombrante” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Parietti “lei come me, ingombrante” - Alessan60037296 : @Magic_Charly Ma Gabriel Garko abbiamo scoperto a Sanremo che era simpaticissimo. È l’equivalente maschile di Belen Rodriguez secondo me ?? - infoitcultura : Belen Rodriguez, minigonna stellare e passo sensuale: ancora più in forma dopo l'addio con Stefano De Martino - infoitcultura : Belen Rodriguez tradita dallo specchio: il reggiseno dov’è? – Video - infoitcultura : Belen Rodriguez scatenata: il balletto seducente avanti lo specchio -