Beautiful Anticipazioni 15 luglio 2020: Thomas spaventa Emma ma lei... (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 15 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Thomas minaccia Emma quando scopre che la ragazza vuole corre da Hope per dirle di Beth. Leggi su comingsoon

Thomas ha una bella gatta da pelare perchè Emma non ha nessuna intenzione di tacere di fronte alla grande bugia che tutti stanno continuando a raccontare a Hope…Che cosa succederà nella puntata di Bea ...Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 15 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Thomas minaccia Emma quando scopre che la ragazza vuole corre da Hope per dirle d ...