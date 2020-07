BCT Festival - Carlo Verdone, Vincenzo Salemme tra gli ospiti della quarta edizione - Benevento, 28 luglio - 2 agosto 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) È tutto pronto per la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, incontri e proiezioni e in programma dal 28 luglio al 2 agosto 2020. Sei giorni in cui la città sannita sarà animata dalla presenza di numerosi ospiti: Vincenzo Salemme, premiato per la carriera, Marco D'Amore, Lillo e Greg, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Francesco Montanari, Cristiana (...) - Musica e Spettacoli / Cinema, Benevento, Verdone Carlo, Salemme Leggi su feedproxy.google

