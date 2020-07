Bayern Monaco, rimpianto Rummenigge: “Adoravo veder giocare Dembelé. Sul mercato…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di France Football delle vicende del calcio tedesco in relazione alla sua squadra. Mercato e non solo tra i temi affrontati dal dirigente campione di Germania.Rummenigge: "Portiamo avanti i nostri valori: solidarietà, solidità e serietà"caption id="attachment 435213" align="alignnone" width="606" Dembelé (getty images)/caption"Le conseguenze dello stop per il coronavirus si sentiranno nella prossima stagione. Tutti avranno perso qualcosa, il problema è che nessuno sa per quanto tempo sarà ancora necessario giocare senza pubblico", ha esordito Rummenigge sull'assenza dei tifosi negli impianti. "Mi auguro che alla fine dell'anno almeno si possano riavere i fan. Credo sia ... Leggi su itasportpress

