Barletta incidente, bici elettrica travolta da furgone: morti tre giovani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pedalavano lungo la Statale Andria- Barletta in bici elettrica all’alba di questa mattina, mercoledì 15 luglio 2020, quando rimasti coinvolti in un incidente stradale hanno perso la vita. Così sono morti tre giovani, tra i 17 e i 19 anni, travolti da un furgone. Procedevano tutti nello stesso senso di marcia, in direzione Andria. Leggi anche >> Lo Stato si prende Autostrade: i Benetton fuori dal Cda dell’azienda Barletta incidente, bici elettrica travolta da furgone: morti tre ragazzi in sella al mezzo Erano circa le cinque di questa mattina e i tre ragazzi, tutti a bordo della stessa bici ... Leggi su urbanpost

