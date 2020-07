Barletta-Andria incidente tra bici e furgone: muoiono tre ragazzi (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ davvero drammatico il bilancio di un incidente che si è verificato in Puglia questa mattina. Tre ragazzi sono morti nello scontro fra la bicicletta elettrica sulla quale stavano viaggiando tutti e tre e un furgone. Non è ancora chiaro come sia possibile che i tre ragazzi fossero sulla stessa bicicletta. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 170 che collega Barletta e Andria, all’altezza di un distributore di benzina. Sul sito AndriaLive, confermata la dinamica e il fatto che fossero in tre sulla bicicletta: “Erano circa le ore 5:00 quando sull’Andria-Barletta, all’altezza della ... Leggi su ultimenotizieflash

