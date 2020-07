Bari Weiss difende la libertà di scrivere opinioni e lascia il NY Times: «Twitter è il direttore del giornale» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Premessa. Nelle scorse settimane, Tom Cotton – senatore conservatore dell’Arkansas – aveva pubblicato un editoriale sul New York Times in cui esprimeva una posizione molto forte sull’invio delle truppe americane a contrastare il movimento del Black Lives Matter. In quella circostanza, travolto dalle polemiche, era stato il responsabile della pagina delle opinioni, James Bennet, a lasciare il giornale. Oggi, a rassegnare le dimissioni – in maniera decisamente aggressiva – è stata Bari Weiss, staff editor di quella stessa sezione. LEGGI ANCHE > I mille necrologi pubblicati in prima pagina dal New York Times Bari Weiss, la conclusione della sua esperienza al NY ... Leggi su giornalettismo

