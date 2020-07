Barcellona, Umtiti sul mercato: quattro italiane alla finestra tra cui il Napoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Barcellona non sta passando un periodo felicissimo e nella prossima sessione di mercato si appresta ad effettuare una mini rifondazione. Molte saranno probabilmente le cessioni, altrettanti ovviamente gli acquisti. Secondo il quotidiano spagnolo Sport ad esempio, il difensore Samuel Umtiti è stato ufficialmente piazzato sul mercato. Il difensore camerunense naturalizzato francese è stato scaricato … L'articolo Barcellona, Umtiti sul mercato: quattro italiane alla finestra tra cui il Napoli Leggi su dailynews24

Il Torino è letteralmente scatenato, pronto a chiudere diversi grandi colpi in vista della prossima stagione. Quest'annata non è andata come ci si aspettava, ed è per questo motivo che il nuovo dirett ...Il Napoli potrebbe pescare dal Barcellona nella prossima sessione del calciomercato: oltre agli azzurri in corsa anche altre società italiane. Barcellona nel destino del Napoli, e non solo per l’incro ...