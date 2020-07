Banksy si traveste da sanificatore e riempie con i suoi topi la metropolitana di Londra – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Banksy anti-Covid sulla metro di Londra. Il celebre street artist è riapparso sulle strade della capitale britannica. Anzi ha fatto riapparire la sua firma in una curiosa performance organizzata, filmata, montata e poi pubblicata sulla sua pagina Instagram da quasi 10 milioni di follower. “If you don’t mask, if you don’t get” c’è scritto accanto al VIDEO di nemmeno un minuto dove viene ritratto in tizio tutto coperto con tuta e mascherina che sale su un vagone della Underground londinese. Il tizio si dà da fare parecchio applicando qua e là diversi stencil che fanno comparire il classico topino Banksyano tutto intento sia a starnutire schifezze sui seggiolini della metro ma anche a dotarsi di mascherina antivirus e gel pulisci zampette. In alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Banksy, il nuovo blitz sul metrò travestito da addetto alle pulizie - DjChiamaItalia : Londra, Banksy si traveste da addetto alle pulizie del metrò e disegna un topo che starnutisce - rtl1025 : ?? #Banksy si traveste da sanificatore e realizza una nuova opera nella metro di Londra ?? di @fedepecchia Il vide… - ilfattovideo : Banksy si traveste da sanificatore e riempie con i suoi topi la metropolitana di Londra – VIDEO - clikservernet : Banksy si traveste da sanificatore e riempie con i suoi topi la metropolitana di Londra – VIDEO -