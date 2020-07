Banksy, ratti ispirati al Covid nella Metropolitana di Londra (Di mercoledì 15 luglio 2020) Banksy ha di nuovo colpito nella Metropolitana di Londra. Travestito da addetto alle pulizie, ha dipinto i suoi ratti in un treno con l'intento d'incoraggiare le persone a indossare le maschere. I ratti sono disegnati in diverse pose che si riferiscono tutte a comportamenti che dovrebbero essere evitati durante l'emergenza sanitaria: un topo starnutisce, un altro ancora usa la mascherina come paracaduteNel video si vede l'artista lavorare e anche tenere lontani passeggeri dall'opera. L'opera era intitolata "If You Don't Mask, You Don't Get". La società dei trasporti di Londra ha confermato che i graffiti sono stati rinvenuti su un treno, ma sono stati rimossi.ladro bansky NoneTopi in cucina da McDonald's in Australia video Nonemurales Inter ... Leggi su panorama

