Bambino positivo al coronavirus al centro estivo, educatore e compagni del suo gruppo in quarantena (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un Bambino di Nembro è risultato positivo al coronavirus. educatore e compagni del suo gruppo del centro estivo in quarantena. NEMBRO (BERGAMO) – Un Bambino di Nembro è risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata riportata dall’Ats di Bergamo precisando che il piccolo è attualmente asintomatico. L’educatore e i compagni del suo gruppo del centro estivo sono stati messi in quarantena in attesa di essere sottoposti ai controlli del caso per verificare la presenza di eventuali altri positivi. L’oratorio, però, non ... Leggi su newsmondo

