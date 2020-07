Avvocati: come funziona il bonus sanificazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) bonus sanificazione per gli AvvocatiCredito sanificazione: per quali spese?Modalità di utilizzo del creditoComunicazione spese all'Agenzia delle Entratebonus sanificazione per gli AvvocatiTorna suAnche gli Avvocati potranno beneficiare del credito d'imposta introdotto dall'articolo 125 del decreto Rilancio in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il c.d. "bonus sanificazione", infatti, è riconosciuto anche a persone fisiche e associazioni ex art. 5, comma ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Avvocati: come funziona il bonus sanificazione - Elena_fonto : La voce della difesa urla dal buio! Vogliamo vedere come stanno gli avvocati! #EbruTimtik 195 #AytaçÜnsal 164… - DariaCozzi : @fedebassano Esistono bravi avvocati e avvocati incompetenti.Avv onesti e avv disonesti.Professionisti seri,attenti… - Grazianever : La voce della difesa urla dal buio! Vogliamo vedere come stanno gli avvocati! #EbruTimtik 195 #AytaçÜnsal 164… - malgradotuttobl : Filippo Graviano la pensa come certi avvocati: Di Matteo e Giletti hanno rotto -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati come Cosa c’è nella «cassetta degli attrezzi» tecnologici degli avvocati Il Sole 24 ORE La Collina delle Meraviglie: il concerto dei Jus Brothers

Giovedì 16 luglio alle 21.30, in via di Sabbiuno 6, si saluta il sole con gli JuS Brothers, gruppo composto da otto amici, uniti dalla comune professione forense e dalla passione per la musica e il ro ...

Ubriaco alla guida uccise infermiera in bicicletta: patteggia e torna in libertà

POGGIARDO (Lecce) – Ha patteggiato 4 anni di reclusione ed è tornato immediatamente in libertà Fabian Palma, il 44enne di Poggiardo, ai domiciliari dal 30 novembre quando travolse e uccise l’infermier ...

Giovedì 16 luglio alle 21.30, in via di Sabbiuno 6, si saluta il sole con gli JuS Brothers, gruppo composto da otto amici, uniti dalla comune professione forense e dalla passione per la musica e il ro ...POGGIARDO (Lecce) – Ha patteggiato 4 anni di reclusione ed è tornato immediatamente in libertà Fabian Palma, il 44enne di Poggiardo, ai domiciliari dal 30 novembre quando travolse e uccise l’infermier ...