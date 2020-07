Autostrade, vola il titolo dei Benetton. Qualcuno dica ai 5 Stelle che non c’è proprio niente da festeggiare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – Qualcuno dica ai 5 Stelle che hanno ben poco da festeggiare per l’accordo su Autostrade: loro chiedevano la revoca ai Benetton oppure l’uscita di Atlantia da Aspi e non hanno ottenuto né l’una né l’altra cosa. Intanto però il titolo del gruppo sta volando in Borsa, segno che i mercati premiano la resa del governo giallofucsia al cospetto dei Benetton. A Piazza Affari il titolo Atlantia, dopo l’accordo in Consiglio dei ministri che prevede l’ingresso di Cdp in Aspi e l’uscita lenta e graduale del gruppo dei Benetton, intorno alle 15 era già schizzato del 26,75% a quota 14,71 euro per azione. Il ... Leggi su ilprimatonazionale

HuffPostItalia : Su #autostrade hanno vinto tutti. Per motivi opposti esultano Conte, i 5 stelle, Pd e Italia Viva. Atlantia vola in… - dopiot : RT @gladiatoremassi: #Autostrade finalmente! Vola nei sondaggi #M5S x Ennesima Vittoria di civiltà. I #benetton supportati da #salvini e #m… - calcialoro3 : RT @gladiatoremassi: #Autostrade finalmente! Vola nei sondaggi #M5S x Ennesima Vittoria di civiltà. I #benetton supportati da #salvini e #m… - NinoMinieri : RT @gladiatoremassi: #Autostrade finalmente! Vola nei sondaggi #M5S x Ennesima Vittoria di civiltà. I #benetton supportati da #salvini e #m… - leobeccarisi : RT @isadoralarosa: #Autostrade IL @Mov5Stelle VOLA NEI SONDAGGI! CHE GLI ITALIANI AVESSERO CAPITO FINALMENTE CHE E' L'UNICA SPERANZA DI GIU… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade vola Autostrade, niente revoca: ecco il piano. Atlantia vola in Borsa: +25% Il Messaggero Borsa Milano in deciso rialzo, Atlantia vola +26%, denaro su Leonardo

Il mercato apprezza la soluzione trovata per Autostrade per l'Italia (Aspi), dopo trattative durate circa due anni, che prevede l'uscita della famiglia Benetton e lo scampato pericolo per la società ...

"Se l'Italia diventa il Venezuela, chi investirà?". Intervista a Giovanni Tria

“La comunità internazionale avverte il rischio legale di fare investimenti da noi" dice l'ex ministro dell'Economia allarmato per la gestione del caso Autostrade. "Statalizzazione? Aspi non diventerà ...

