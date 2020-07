Autostrade, Toninelli show dopo l’accordo: «Senza il M5s al governo non sarebbe successo» – Il video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata che segna il nuovo accordo sulla gestione di Autostrade e l’uscita graduale di Atlantia, l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli “ha esultato” su Instagram. Con gesti e cartelloni, quello dell’espontente M5s – ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – è stato un vero e proprio show. «Le Autostrade tornano ai cittadini! I Benetton sono fuori da Autostrade e dovranno pagare miliardi», scrive con un evidenziatore su un foglio bianco. «Una rivoluzione rispetto a prima e tutta a vantaggio dei cittadini italiani. Una vittoria su tutta la linea!», dice l’ex ministro secondo cui Senza il M5s al governo tutto questo non sarebbe mai accaduto. ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - LegaSalvini : Autostrade, Matteo Salvini replica a Di Maio: 'A differenza sua non ho mai incontrato un Benetton'. - fattoquotidiano : Autostrade, Toninelli scatenato contro Salvini dopo la Consulta: “Solo ca…te, con i Benetton se la faceva sotto e n… - Fjiodor : RT @4everAnnina: Per un attimo ho esultato, sperando in un miracoloso, improvviso mutismo Invece no, parla ancora e dice stronzate come se… - xblunotte : RT @matteosalvinimi: A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria in… -