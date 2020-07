Autostrade per l’Italia, accordo con il governo: Benetton al 10% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il consiglio dei Ministri andato in scena nella notte tra martedì e mercoledì ha portato ad una decisione: Autostrade per l’Italia ha evitato la rescissione del contratto di concessione accettando le richieste del governo. Il sì è arrivato dopo ore di riunione finita all’alba e messa nero su bianco in un comunicato emesso dal governo. “Ci siamo: Aspi sembra aver accolto tutte le richieste del governo. Se non rispettano gli impegni presi questa notte e che sono la base per l’intesa finale, sarà revoca”. Queste le dichiarazioni del governo al termine del consiglio dei Ministri svolto a Palazzo Chigi riportate da Repubblica. La decisione è stata quindi presa, con un punto fondamentale su cui il governo non ha voluto ... Leggi su italiasera

