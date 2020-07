Autostrade, Patuanelli: “Atlantia perderà tutto l’88% in Aspi entro un anno. Torna agli italiani ciò che era sempre stato loro” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “RiTorna agli italiani ciò che era sempre stato loro. Solo con questo governo e con questo presidente del Consiglio questo sarebbe stato possibile”. Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, a margine di una iniziativa a Roma, dopo l’accordo tra esecutivo e famiglia Benetton sulla gestione di Autostrade per l’Italia. Patuanelli ha aggiunto che “entro un anno Atlantia perderà tutto l’88% di quote di controllo in Aspi“. L'articolo Autostrade, Patuanelli: “Atlantia perderà tutto l’88% in Aspi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenparl : Autostrade, Patuanelli: bene azione di governo su intesa raggiunta su Aspi - - TelevideoRai101 : Patuanelli: bene intesa su Autostrade - serenel14278447 : RT @Corriere: Patuanelli: le Autostrade tornano agli italiani. Proteste da Lega e FdI: «Finita a tara... - marcellomione1 : Autostrade: Patuanelli: torna agli italiani ciò che era degli italiani. Anche i grillini torneranno agli italiani c… - MKISKOV : RT @Corriere: Patuanelli: le Autostrade tornano agli italiani. Proteste da Lega e FdI: «Finita a tara... -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Patuanelli Autostrade, Patuanelli: "Atlantia entro un anno perdera' tutto l'88%" - Italia Agenzia ANSA Autostrade: proteste da Lega e Fratelli d’Italia

Critiche dall’opposizione. Secondo Giorgia Meloni i governo ha agito «con il favore delle tenebre». Raggiunto l’accordo tra il Governo e la famiglia Benetton su Autostrade. Questa notte, dopo la riuni ...

Autostrade, il Pd: “La fermezza di Conte ha consentito un accordo insperato”. Crimi: “Risultato straordinario grazie a lavoro M5s”

Che dopo due anni di battaglia si intesta la vittoria: “Quel che andava fatto è stato fatto. Le istituzioni hanno esercitato fino in fondo il loro ruolo, affinché l’interesse pubblico prevalesse sul p ...

Critiche dall’opposizione. Secondo Giorgia Meloni i governo ha agito «con il favore delle tenebre». Raggiunto l’accordo tra il Governo e la famiglia Benetton su Autostrade. Questa notte, dopo la riuni ...Che dopo due anni di battaglia si intesta la vittoria: “Quel che andava fatto è stato fatto. Le istituzioni hanno esercitato fino in fondo il loro ruolo, affinché l’interesse pubblico prevalesse sul p ...