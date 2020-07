Autostrade, l’esultanza dell’ex ministro Toninelli per l’accordo: “Senza M5s al governo tutto questo non sarebbe accaduto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) A poche ore dall’accordo su Autostrade, che prevede tra le altre cose l’ingresso di Cassa depositi e prestiti al 51% e la progressiva uscita di Atlantia, l’ex ministro del Trasporti, Danilo Toninelli, ha pubblicato un breve video in cui esulta e non riesce a trattenere l’entusiasmo per la notizia. “Le Autostrade tornano ai cittadini. I Benetton sono fuori e dovranno pagare miliardi. tutto questo non sarebbe mai accaduto senza Movimento 5 stelle al governo” L'articolo Autostrade, l’esultanza dell’ex ministro Toninelli per l’accordo: “Senza M5s al governo tutto questo non ... Leggi su ilfattoquotidiano

