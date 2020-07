Autostrade, la battaglia politica che socializza le perdite e privatizza i profitti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Atlantia nel giorno della chiusura dell’accordo con il governo chiude in borsa con +27%. Una volta la sinistra per attaccare un certo capitalismo selvaggio diceva: ” socializzano le perdite privatizzano i profitti.” Oggi stiamo assistendo alla mutazione politica antropologica di chi in nome delle nazionalizzazioni o dell’intervento dello Stato ha consentito la distrazione di enormi risorse pubbliche come ad esempio accaduto con Alitalia e Ilva rispettivamente 8 e 2,7 miliardi di euro senza risolvere nulla, e oggi con Autostrade.Su Autostrade si è giocata una partita politica, esclusivamente politica, con in prima fila il capo del governo Conte, non certamente in nome dell’interesse pubblico che alla ... Leggi su huffingtonpost

