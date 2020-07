Autostrade, il direttore de La Notizia ad Agorà Estate: “Hanno vinto gli italiani. I Benetton per trent’anni hanno contato su protezioni e coperture della politica” / Il video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore de Le Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto, questa mattina, ad Agorà Estate (Rai3) sul tema delle concessioni autostradali: “hanno vinto gli italiani. I Benetton per trent’anni hanno contato su protezioni e coperture della politica”. L'articolo Autostrade, il direttore de La Notizia ad Agorà Estate: “hanno vinto gli italiani. I Benetton per trent’anni hanno contato su protezioni e coperture della ... Leggi su lanotiziagiornale

I tentativi di tenere in piedi la trattativa sono proseguiti fino all’ultimo minuto. L’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, dopo la lettera del 10 luglio nella quale accettava quasi ...

Autostrade, nell’imbroglio infinito promette meno cantieri da domani

Liguria. Domani, mercoledì 15 luglio, dovrebbe terminare la tranche più invasiva dei lavori nelle gallerie delle autostrade liguri. Dovrebbe, perché si sa come vanno queste cose. Non sarà comunque fin ...

