Autostrade | ‘i Benetton hanno accettato le condizioni del governo’ Lo Stato entra in Aspi | la famiglia sotto il 10%

Un negoziato durissimo durato sei ore, col premier Giuseppe Conte che fino all'ultimo tiene l'arma della revoca. "Se gli impegni assunti questa notte non vengono rispettati, sarà revoca", ha spiegato un ministro al termine del Consiglio dei ministri che si è chiuso all'alba e dove i Benetton, alla fine, hanno accettato le condizioni del governo sull'accordo su Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe. All'alba il Consiglio dei ministri dà così mandato a Cdp per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe ...

