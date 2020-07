Autostrade, fumata bianca: Benetton fuori entro un anno, Stato dentro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Uscita graduale di Atlantia da Autostrade, ingresso di Cassa Depositi e Presiti (CDP) con il 51%, che renderà di fatto ASPI una public company, revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe: l’intesa sul delicato dossier Autostrade viaggia su un triplice binario,fissato dalla nuova proposta planata sul tavolo del Governo. E’ l’alba quando, dopo una riunione fiume iniziata a tarda serata e durata tutta la notte, il Consiglio dei Ministri dà mandato a Cassa Depositi e Prestiti per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che, secondo il nuovo schema, dovrebbe portare all’uscita progressiva dei Benetton, prima scendendo al 10-12% (fissando l’asticella della ... Leggi su quifinanza

Moixus1970 : RT @giornalettismo: Il #cdm su #Autostrade è terminatao dopo 6 ore alle 5.30 di questa mattina con una fumata bianca: #Aspi ha accettato tu… - giornalettismo : Il #cdm su #Autostrade è terminatao dopo 6 ore alle 5.30 di questa mattina con una fumata bianca: #Aspi ha accettat… - Tg1Raiofficial : Vicenda #Autostrade. Fumata grigia al vertice sulle concessioni, il Governo avverte #Aspi: 'La società presenti una… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade fumata

QuiFinanza

Dopo mesi di rinvii e a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, nella tarda serata del 14 luglio, il premier Giuseppe Conte ha riunito il Consiglio dei Ministri sul dossier Autostrade. L ...È stata scongiurata l’ipotesi della revoca della concessione ad Aspi. Il Governo entrerà nella gestione del gruppo. Atlantia uscirà in maniera graduale, mentre Autostrade per l’Italia verrà quotato in ...