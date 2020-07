Autostrade, cosa cambia ora con il ritorno della gestione sotto il controllo pubblico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Aspi cambia pelle e dopo 21 anni le Autostrade tornano nell'orbita pubblica. Nel futuro della società controllata da Atlantia c'è ora scritto public company : una società che avrà come azionista di ... Leggi su today

NicolaPorro : ?? Ecco come i #Benetton usciranno da #Autostrade e il mistero della cifra che Cassa depositi e prestiti dovrà versa… - matteosalvinimi : Confermata la concessione ad #Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5Stelle ridicoli e bugiardi, due… - classcnbc : #Aspi, i punti dell'accordo: ingresso di #CDP e uscita della famiglia #Benetton, riduzione dei pedaggi e l'ingresso… - PSchioppa : RT @PolScorr: Oggi allora abbiamo sistemato #Autostrade, con bel #ByeByeBenetton, qualche post facebook, un bel video instagram e la propag… - AntAntonellis : Vorrei capire una cosa: per “punire” i #Benetton prendono 20 miliardi di euro delle nostre tasse e glieli regalano?… -