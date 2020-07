Autostrade, Conte dov’è la vittoria? I Benetton sono ancora lì. E saranno soci dello Stato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tam tam diretto da Rocco Casalino ha cominciato a tambureggiare sin dalle prime ore del mattino. Obiettivo: tracciare il solco della comunicazione, condizionando quella degli altri. Degli alleati, soprattutto, rimasti sempre un po’ defilati rispetto alle guasconate di Conte sulla revoca ad Atlantia della concessione di Autostrade. Buon per loro, visto che alla fine la revoca non è arrivata mentre lo Stato si ritrova come socio, seppur a tempo, proprio quei Benetton che premier e grillini avevano giurato di voler radere (metaforicamente) al suolo in nome dei 43 morti di Genova. Atlantia, controllata dai Benetton, vola in Borsa: +27% La propaganda, si sa, ha le sue esigenze: più manca l’obiettivo, più s’affanna a dire che l’ha centrato. ... Leggi su secoloditalia

mattiafeltri : Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade (di G. Colombo) - Linkiesta : Dice #Conte che su Autostrade agirà «nell’esclusivo interesse degli italiani». Ma la sua proposta va nella direzio… - fleinaudi : #Autostrade Ma che vuoi che sia un parere dall’Avvocatura dello Stato che avverte “lo Stato” dei pericoli che corr… - marcellomorron1 : RT @NicolaPorro: Sul dossier #Autostrade c'è una sola certezza: incassano i #Benetton, pagano gli italiani. Ci racconta perché Fabrizio Jor… - florastr : Se dobbiamo stare dietro alla propaganda di governo,Conte davvero fastidioso in testa,oggi siamo tutti +ricchi abbi… -