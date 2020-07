Autostrade: chi ha vinto e chi ha perso. Tra Conte e i Benetton, passa la linea Gualtieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Consiglio dei Ministri di stanotte sembra aver definitivamente messo la parola fine a un balletto, quello su Autostrade, che durava ormai da quasi due anni. Un tira e molla in cui c’è chi ha peccato di oltranzismo, chi di coraggio, chi di mancanza di coerenza. Alla fine, come nella maggior parte delle dispute in cui nessuna parte politica può permettersi di perdere, si è raggiunto un compromesso. Al rialzo o al ribasso, questo andrà valutato nei prossimi mesi, sulla base delle tempistiche e dell’efficienza del piano messo in campo. Che prevede, nell’impossibilità di estromettere del tutto i Benetton tramite la revoca della concessione, almeno di depauperarli, fino a renderli pressoché irrilevanti nella gestione di Autostrade. La società, salvo nuovi ripensamenti ... Leggi su tpi

