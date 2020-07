Autostrade, Calenda contro Conte: 'Un balletto sconcio solo in vista dell'inaugurazione del ponte di Genova' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Diretto e poco diplomatico. E forse questa sua schiettezza e capacità polemica sono alla base nella sua crescita nei sondaggi. "Per due anni Conte non ha fatto nulla, ora questa frenesia in vista solo ... Leggi su globalist

Aki13130021 : @CarloCalenda @Azione_it Caro Calenda da oggi lei avrà il mio modo e spero quello della mia famiglia, ha detto con… - Ivan__soli : Calenda dice che (direi accollandovi 8 mld di euro di bond e pagandone 3 ai Benetton).su autostrade - IFashioned : RT @fanpage: #Autostrade, dure parole di Carlo Calenda #Aspi - PoverItaliani : @OGiannino #Certamente e #VedereXcrederE ma #uno%la #privacy e #xke si #usa per il #Tradegang se ieri la #Lega comp… - gabrypez1 : RT @fanpage: #Autostrade, dure parole di Carlo Calenda #Aspi -