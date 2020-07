Autostrade, c'è l'accordo: via allo scorporo, Cdp primo socio. Benetton scende sotto il 10%, Atlantia in Borsa vola al 23% poi lo stop (Di mercoledì 15 luglio 2020) Passo indietro dei Benetton che apre all'accordo su Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da... Leggi su ilmessaggero

