Autostrade, Benetton cedono alle condizioni imposte da Conte: la famiglia uscirà rinunciando a tutti i ricorsi. Atlantia è pronta a cedere l’intera quota allo Stato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un negoziato durissimo durato sei ore, col premier Giuseppe Conte che fino all’ultimo tiene l’arma della revoca. I Benetton, alla fine, hanno accettato le condizioni del governo sull’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe, fino alla possibilità della cessione di tutta la quota di Atlantia (l’88%, cioè l’intera partecipazione in Autostrade) a Cdp. All’alba il Consiglio dei ministri dà così mandato a Cdp per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe portare ... Leggi su ilfattoquotidiano

