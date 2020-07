Autostrade, accordo raggiunto: la famiglia Benetton si arrende (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sembra che finalmente il governo e la famiglia Benetton siano riusciti a trovare un accordo. La decisione arriva dopo un CdM durato oltre sei ore. Sembra finalmente che si sia riusciti a raggiungere un accordo sul dossier Autostrade. Un’intesa resa possibile dalla decisione della famiglia Benetton di fare un passo indietro. Aspi infatti diventerà progressivamente … L'articolo Autostrade, accordo raggiunto: la famiglia Benetton si arrende proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingres… - fanpage : ?? Ultim'ora Il Governo annuncia l'accordo, fuori i #Benetton #15luglio - La7tv : #lariachetira #Autostrade, @MassimoBitonci (Lega): 'Il M5S fa demagogia, se non ci fossero i 5 Stelle probabilmente… - stefano82003330 : C’è chi fa propaganda e chi fa i fatti: Autostrade, il governo annuncia: Aspi ha accettato l'accordo, fuori i Benet… - impiegatoup : RT @Agenzia_Dire: #Autostrade, verso l'accordo dopo un consiglio dei ministri durato oltre 6 ore: a Cdp l'88%, via i #Benetton a cui rester… -