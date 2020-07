Autostrade, accordo raggiunto all’alba: fuori Benetton, dentro Cassa depositi e prestiti (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'accordo è stato raggiunto ll'alba dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi, i Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e prestiti a sostituirli.Il Consiglio dei ministri, convocato alle 22, era stato sospeso intorno a mezzanotte per un esame nel dettaglio della nuova proposta arrivata in serata da parte del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton per un accordo sulla questione Autostrade. L'ipotesi prevedeva, secondo quanto si apprende, l'ingresso di Cdp al 51%, lo scorporo e la successiva quotazione di Aspi e cessione della quota in mano ai Benetton.Una volta terminato l'esame in una riunione ristretta presieduta dal premier Giuseppe Conte, ... Leggi su ilfogliettone

