Attacco di Salvini al sindaco Orlando dopo il nubifragio a Palermo: Roy Paci gli dà dello sciacallo (Di giovedì 16 luglio 2020) Una vera e propria battaglia su Twitter quella che si è venuta a creare in queste ore dopo il nubifragio di Palermo, con Matteo Salvini che ha colto subito l'occasione per attaccare il sindaco Orlando e Roy Paci che ha reagito prontamente. Una questione delicatissima, soprattutto considerando il fatto che ci sono almeno due vittime dopo l'alluvione che ha letteralmente allagato alcune strade dal capoluogo siciliano. Se a questo aggiungiamo il fatto che lo sfogo del Segretario del Carroccio verta sulla vicenda degli immigrati, sia crea inevitabilmente una combo incandescente. In giornata, non a caso, avevamo già trattato la questione degli immigrati e della relativa percezione da parte dei sostenitori della Lega, anche se in ...

