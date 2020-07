Atletica, domani Filippo Tortu sfida Marcell Jacobs nel Memorial Giulio Ottolia di Savona (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di giovedì 16 luglio, presso la città di Savona, si terrà il ‘Memorial Giulio Ottolia’ e la sfida di punta saranno i 100 metri, che vedranno protagonista Filippo Tortu e Marcell Jacobs. L’appuntamento per le batterie è alle ore 17.05, mentre la finale è in programma per le 18.25; tutte le gare potranno essere seguite in diretta su RaiSport+HD. Scenderanno in pista Tortu, Jacobs, Desalu, Ali, il francese Amaury Golitin. L’obiettivo per l’azzurro sarà migliorare la prestazione del debutto, in 10.28 di Rieti, e battere di Marcell Jacobs, che una settimana dopo, sulla stessa pista, ha ... Leggi su sportface

Tortu-Jacobs e’ gia’ ribattezzata la ‘sfida dell’estate’ dell’atletica leggera italiana. Domani sara’ il rettilineo da 100 metri dello stadio ‘Fontanassa’ di Savona il palcoscenico del duello tra le ...

