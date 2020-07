Atalanta, Gasperini: “Muriel ha rischiato di morire” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel post partita del match vinto per 6-2 dalla sua Atalanta contro il Brescia, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell’infortunio domestico occorso a Luis Muriel, rivelando come la circostanza sia stata decisamente più pericolosa di quanto era trapelato: “Non ci voleva proprio. Luis Muriel ha rischiato di restarci secco, poteva morire: è scivolato e ha battuto violentemente il capo, speriamo si riprenda il prima possibile”. Leggi su sportface

Eurosport_IT : ATALANTA ESAGERATA! La squadra di Gasperini è travolgente: Brescia annientato, è secondo posto in attesa di Inter… - SkySport : Atalanta, Gasperini: 'Ilicic al top per la Champions. Muriel? Poteva restarci secco' - Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'I ragazzi hanno giocato con qualità' ???? ??? 'The guys played a high quality game' ???? ??… - sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini: '#Muriel ha rischiato di morire' - AndreaGalliano8 : RT @jovinco82: Gasperini Gasperini All’Atalanta VS alla Juve -